Mulher cai de moto e quase é atropelada por ônibus no Arkansas

Uma mulher que caiu de uma moto foi salva por um reflexo rápido da motorista de um ônibus no estado norte-americano do Arkansas, no dia 21 de outubro.

O momento do incidente foi filmado pela câmera do ônibus. Nas imagens, compartilhadas pela prefeitura de Hot Springs, um motociclista é obrigado a desviar-se para a faixa da direita para evitar uma colisão. A passageira tenta se segurar, mas cai em frente ao ônibus, que consegue frear antes de atropelá-la.

"Acho que foi Deus que me deu os reflexos rápidos para travar. Odeio pensar nisso, mas um segundo a mais e ela estaria debaixo do ônibus. Foi assustador, porque achei que não tinha distância suficiente para parar. Ela caiu do motociclo e estava deitada na minha faixa, mas eu não tinha para onde ir. Travei o mais fundo que pude, rezando para que parasse a tempo", disse a motorista do ônibus local, Michelle Ramon, citada pela KARK-TV.

De acordo com a prefeitura, a mulher foi transportada para um hospital, mas já recebeu alta.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

Leia Também: Investigadores descobrem que chimpanzés também passam pela menopausa