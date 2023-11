Água em lago no Havai fica cor-de-rosa. Saiba o porquê

A água de um lago no Havaí, nos Estados Unidos, ficou com uma tonalidade rosada na semana passada e virou atração nas redes sociais. Testes indicaram que a cor estranha se deve a halobactérias, um organismo unicelular que se desenvolve em altos níveis de sal.

Os membros da equipe do Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Kealia Pond, em Maui, inicialmente pensaram que a cor fosse causada por algas tóxicas. A teoria foi derrubada após novos testes, segundo o jornal The New York Times.

A salinidade do lago está atualmente duas vezes maior que a da água do mar. Especialistas acreditam que esse aumento se deve às condições de seca severa em Maui, o que cria um ambiente perfeito para o desenvolvimento das halobactérias.

A professora Shiladitya DasSarma, do departamento de microbiologia e imunologia da Escola de Medicina da Universidade de Maryland, disse que as halobactérias não representam uma ameaça à saúde pública, pois o corpo humano não produz sal suficiente para a sobrevivência delas.

No entanto, as autoridades aconselham os visitantes a não entrar na água.

