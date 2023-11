Erupção do vulcão Etna ilumina o céu na Sicília; veja as imagens

O Etna, um dos vulcões mais ativos da Europa, entrou em erupção novamente no domingo (12), expelindo lava e cinzas e iluminando os céus da ilha italiana de Sicília.

A erupção ocorreu por volta das 13h (horário de Brasília) e durou menos de três horas. A coluna de fumaça e cinzas chegou a atingir uma altura de cerca de 4.500 metros.



O Etna é o vulcão ativo mais alto da Europa, com mais de 3.300 metros de altura. Ele fica localizado na ilha da Sicília, no sul da Itália, e tem entrado em erupção frequentemente nos últimos 500 mil anos.

A erupção do domingo não causou nenhum ferimento ou danos materiais. No entanto, as cinzas da erupção cobriram algumas cidades vizinhas, incluindo a cidade de Catânia.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV) está monitorando o vulcão de perto. O INGV possui um sistema de câmeras, sensores e computadores no local que registram e comunicam tremores em tempo real.

A erupção do domingo foi a mais recente de uma série de erupções que o Etna vem apresentando nos últimos meses. Em maio deste ano, a erupção do vulcão obrigou o aeroporto de Catânia a fechar por várias horas.

Leia Também: Grupo de resgatados da Faixa de Gaza chega a Brasília

Veja o vídeo na galeria acima.