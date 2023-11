Divulgado primeiro vídeo de trabalhadores soterrados em túnel na Índia

Uma câmera endoscópica captou imagens dos 41 trabalhadores presos em um túnel no estado indiano de Uttarakhand, após nove dias de trabalho de resgate.

O vídeo foi gravado na segunda-feira à noite, quando os bombeiros empurraram um novo tubo de aço de 15,24 centímetros através dos escombros. Os trabalhadores receberam sua primeira refeição quente em dias através do mesmo tubo.

No vídeo, os trabalhadores aparecem com os capacetes colocados, movendo-se pelo túnel bloqueado. Eles estão em boas condições de saúde e comunicam-se com as equipes de resgate por rádio.

Um funcionário pede aos trabalhadores que apareçam perante a câmera e sorriam e acenem. Os trabalhadores podem ser vistos a responder às instruções.

Também lhes é dito que serão resgatados em breve e, mais tarde, que se identifiquem em frente à câmera.

O túnel em construção desabou na sequência de um deslizamento de terra, na manhã de 12 de novembro, no distrito de Uttarkashi, no norte da Índia. O contato com os homens soterrados foi estabelecido logo depois e, desde então, têm-lhes sido fornecidos oxigênio, alimentos e água.

Por se localizar em uma região montanhosa, revelou-se um desafio para a máquina de perfuração, que avariou enquanto as equipes de resgate tentavam cavar horizontalmente em direção aos trabalhadores presos.

As vibrações de alta intensidade da máquina também causaram a queda de mais destroços, levando as autoridades a suspender os esforços de resgate.

Atualmente, as equipes estão fazendo uma estrada de acesso ao topo da montanha, de onde farão a escavação vertical.

A perfuração do túnel levará alguns dias e poderão cair detritos durante os trabalhos, segundo disseram as autoridades na segunda-feira.

Será necessário escavar 103 metros para alcançar os trabalhadores presos, quase o dobro da distância da perfuração horizontal anteriormente tentada.

Veja o vídeo na galeria acima.