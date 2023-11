Homem (ou 'Tarzan') captura anaconda com as próprias mãos; veja

O momento em que um homem capturou uma anaconda com as próprias mãos na Venezuela está a viralizar nas redes sociais.

As imagens, publicadas na semana passada, mostram um homem, que trabalha no zoológico de Miami, na Flórida, Estados Unidos, capturando a cobra. No final, ele ainda dá um beijo na anaconda.

"Olhem para isso. Um monstro", diz o homem, depois de se aproximar calmamente do animal e pegar nele perto da cabeça. Ele consegue trazer a cobra da Venezuela e mantê-la quieta.

"Que viagem. Peguei com sucesso uma anaconda monstruosa da Venezuela", escreveu Mike Holston na legenda da publicação nas redes sociais. Holston se autodenomina "O Tarzan Real" e "O Rei da Selva".

O vídeo já foi visto mais de 1,5 milhão de vezes e recebeu milhares de comentários. Muitos internautas elogiaram a coragem e a habilidade do homem. Outros ficaram preocupados com a segurança dele e da anaconda.

Holston disse que capturou a anaconda para transportá-la para um santuário de animais na Venezuela. Ele afirmou que a cobra estava saudável e não apresentava ferimentos.

Veja o momento na galeria acima.

Leia Também: Doença respiratória misteriosa se espalha entre cães nos EUA