Após entrada israelita, 2 crianças morrem em campo de refugiados de Jenin

A poucas horas de ser dada como terminada a pausa humanitária entre o grupo Hamas e Israel, o exército israelita entrou no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, onde milhares de pessoas vivem.

De acordo com as publicações internacionais, a incursão está sendo feita desde ontem com dezenas de veículos blindados e, pelo menos, quatro bulldozers - tratores usados para escavação.

Segundo a imprensa, pelo menos 20 pessoas foram presas até agora em Jenin, incluindo membros de uma família palestina que é "procurada", de acordo com Israel.

Há também informações por parte de médicos, citados pela imprensa, que dizem que há pelo menos seis pessoas feridas.

Já o ministério da Saúde de Gaza informou, citado pela Jazeera, que duas crianças morreram na operação militar. Segundo as informações transmitidas, uma criança de nove anos foi alvejada na cabeça, enquanto um jovem, de 15 anos, teria sido baleado no peito.

As forças de segurança israelita estarão obrigando pessoas a saírem das suas casas e destruindo alguns locais. Uma casa também teria sido bombardeada com a ajuda de um drone, explicaram algumas fontes no local à agência de notícias palestiniana Wafa.

A comunidade internacional está pedindo para que a trégua entre o Hamas e Israel se prolongue, depois de ter sido prorrogada por mais dois dias. Segundo uma fonte próxima do grupo, este estará disposto a prolongar a pausa durante mais quatro dias.

Veja as imagens deste ataque na galeria acima.