Padrasto é escolhido para celebrar casamento da enteada e emociona a web

Uma noiva da Califórnia, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais ao pedir ao padrasto para ser o mestre de cerimônias do seu casamento.

No vídeo, Shylah May e o noivo, Trevor Farrow, surpreenderam Ralph Kenyon, padrasto de Shylah, com o pedido escondido dentro de um presente especial de Natal.

“Teria sido aleatório se lhe déssemos um presente em outro momento, então queríamos fazer isso no Natal”, explicou May ao Good Morning America.

“Quando chegou a hora de abrir os presentes, pedimos que o nosso para ele fosse o último. E pedimos-lhe para ser o nosso mestre de cerimônias”, afirmou.

Kenyon contou que ficou surpreso quando percebeu o que estava acontecendo. “Conhecia a caixa e fiz uma piada sobre isso. Abri e tinha uma garrafa de bebida muito boa lá dentro. Pensei que aquele era o presente”, lembrou o homem de 65 anos.

“Achei um pouco estranho. Achei que era para mim e para a minha esposa, mas ela não bebe aquilo… Depois vi o livro e dizia o meu nome e ‘mestre de cerimônias’ e foi aí que entendi e foi muito emocionante”, acrescentou.

Claire contou que teve a ideia de pedir a Kenyon para ser o mestre de cerimônias do casamento depois de ter assistido a um casamento há três meses, onde o pai da noiva não apenas a acompanhou até o altar, mas também celebrou a cerimônia. Naquele momento, a mulher percebeu que queria fazer algo semelhante no seu casamento.

“Foi uma experiência comovente, especial e emocionante. Eu soube imediatamente que queria que Ralph fizesse isso por mim, porque ele esteve muito envolvido na minha vida e foi a minha figura paterna”, referiu.

Claire e Ralph construíram um relacionamento próximo desde que o padrasto entrou na vida da jovem, quando ela tinha apenas 6 anos. “Tornou-se o melhor pai do mundo. Era o meu treinador de softball. Me ensinou a dirigir. Me ajudou a entrar na faculdade”, contou.

“Quando pensamos em quem queríamos [para celebrar o matrimónio], queríamos que fosse alguém que nos conhecesse há muito tempo para que pudesse falar sobre o nosso relacionamento, como ele evoluiu, e também alguém com sabedoria, que foi casado e sabe o que é preciso para ter um casamento bem-sucedido. Então achei que era óbvio”, explicou Trevor.

Uma semana depois, Kenyon ainda está emocionado com o gesto atencioso. “Nunca pensei nisso, nunca pensei que fosse elegível ou qualificado… e obviamente [eu] tenho um relacionamento incrível com Claire e também um relacionamento incrível com Trevor, então fiquei muito emocionado”, ressaltou.

Desde que foi publicado, o vídeo de Claire tem mais de 250 mil ‘gostos’. Claire e Trevor planejam se casar na Toscana, na Itália, no dia 12 de setembro.

