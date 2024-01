Avião faz pouso de emergência em estrada nos EUA

Um pequeno avião fez um pouso, esta sexta-feira (19), de emergência numa estrada na Virgínia, nos EUA. A bordo seguiam sete passageiros, que escaparam ilesos.

A aeronave tinha decolado do Aeroporto Internacional Dulles, na Virgínia, por volta das 12h15, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA). De acordo com o ABC News, cerca de 35 minutos depois, o avião foi obrigado a aterrissar com emergência numa estrada.

A bordo seguiam o piloto, co-piloto, quatro passageiros adultos e um menor, de 15 anos. Todos escaparam sem qualquer ferimento, revelou a polícia.

Um condutor, que seguia na estrada no momento em que o avião pousou, disse que a aeronave voo cerca de seis metros acima do seu carro e que pousou a apenas nove metros da sua viatura.

Jesse Labell disse ainda que não havia carros à sua frente no momento em que o avião pousou. "Foi uma aterrissagem fenomenal para uma emergência", elogiou o homem, que realçou o fato do piloto ter evitado linhas de energia, carros e árvores.

Um porta-voz da Southern Airways, Stan Little, disse que a companhia está grata "aos pilotos, que fizeram exatamente o que foram treinados para fazer: colocar a segurança dos passageiros em primeiro lugar".

O acidente está sendo investigado.

