Mais de 600 motoristas presos pela neve na passagem de 'Juan' na Espanha

Mais de 600 condutores ficaram presos na estrada N-22, após a passagem da Depressão Juan, que deixou várias partes de Espanha cobertas de neve, na sexta-feira.

Os automobilistas ficaram presos durante horas na estrada entre Soria e Ágreda, no norte da Espanha, tenho as autoridades mobilizado unidades da base militar de Zaragoza para ajudar no resgate dos viajantes, informou a agência Reuters.

Em Soria, as temperaturas alcançaram os -13 ºC, de acordo com o mesmo meio.

Pelas 23h00, todos os automóveis retidos já tinham sido removidos, segundo a Europa Press.

Retirados todos los vehículos que estaban atrapados por las nevadas en la N-122 que conecta Soria con Ágreda https://t.co/57H8QzLLed pic.twitter.com/bv8MN91c1D — Europa Press (@europapress) January 19, 2024

Primeiro, foram retirados os veículos leves, seguindo-se, depois, a remoção dos cerca de 100 pesados no local.

Assista às imagens.

