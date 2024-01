Caos no México: Moradores incendeiam prefeitura após morte de jovem

Um jovem de 27 anos foi baleado e morto pela polícia na cidade de Lerdo de Tejada, no estado de Veracruz, no México. A morte do jovem, Brandon Arellano, filho de um professor local, provocou um protesto na cidade, com os moradores incendiando a sede da prefeitura.

De acordo com a imprensa mexicana, Arellano foi baleado quando chegava à casa da avó. O pai da vítima, Delfino Arellano, disse que a polícia abriu fogo contra o carro do jovem sem motivo aparente.

As autoridades não revelaram o motivo pelo qual Arellano foi abordado pela polícia, mas o jovem teria ligado ao pai antes de ser morto, dizendo que estava sendo perseguido.

O pai da vítima disse que os abusos policiais são constantes na região e que esta não era a primeira vez que Arellano era perseguido.

O protesto na cidade de Lerdo de Tejada foi pacífico no início, mas os manifestantes ficaram furiosos quando souberam da morte do jovem. Eles incendiaram a sede da prefeitura e jogaram pedras contra a polícia.

As autoridades ainda não prenderam nenhum policial envolvido na morte de Arellano.

Extra, extra: Los culpables de los actos violentos en el municipio de Lerdo de Tejada, son el líder de la JUCOPO en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín y el exsecretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos quienes operaron ilegalmente con señalamientos sin sustento… pic.twitter.com/FO1kQnXYAe — Claudia Guerrero Martínez ® (@cguerreromtz) January 20, 2024

Indignada com o ocorrido, a população cercou, espancou e tentou linchar elementos das autoridades, além de ter capotado e incendiado não só um carro municipal, como também a própria prefeitural, como pode ver na galeria acima.

Entretanto, o Ministério da Segurança Pública disse ter detido quatro polícias por suspeitas de terem estado envolvidos no homicídio.

