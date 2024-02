Mãe deixa filha aos cuidados da avó e descobre que a menina ficou careca

Uma mulher compartilhou no TikTok o seu espanto ao ver o que a sua mãe fez à filha, durante uma visita da criança no fim de semana.

Tawana, do Reino Unido, deixou a filha de dois anos aos cuidados da avó materna. Mas quando a foi buscar, encontrou uma criança completamente diferente.

Isto porque a avó, sem a autorização dos pais, decidiu raspar o cabelo da menina, denuncia Tawana.

Segundo reporta a própria, ela tinha deixado a filha com a mãe, para passar o fim de semana fora, quando recebeu fotografias e vídeos, num grupo de WhatsApp dedicado à família, que lhe davam conta do novo 'look' da filha.

Incrédula, a mulher compartilhou o sucedido em lágrimas nas redes sociais, acrescentando que para piorar a situação, foi o seu irmão quem raspou o cabelo da menina.

Segundo explica o Daily Mail, a mãe da mulher acredita que os bebês nascem com o cabelo sujo e que mal este seja cortado, ele voltará a crescer mais depressa. Contudo, Tawana salienta que nunca demonstrou desejo em cortar o cabelo da sua filha.

Na internet, internautas defenderam que a avó deve ser punida e deve perder a oportunidade de voltar a ficar com a neta.

