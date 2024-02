Orcas ficam presas em bloco de gelo e causam preocupação no Japão

Pelo menos dez orcas ficaram presas em um bloco de gelo na costa de Hokkaido, no Japão, na terça-feira (6), gerando apreensão entre os residentes da região. No entanto, na manhã de quarta-feira (7), as autoridades confirmaram que os animais se libertaram e não foram mais encontrados no local.

Um pescador alertou a Guarda Costeira do Japão sobre uma orca cercada por gelo flutuante a cerca de um quilômetro de Rausu, segundo a emissora NHK. Imagens capturadas pelo especialista em vida marinha Seiichiro Tsuchiya, da Wildlife Pro, mostraram pelo menos dez orcas presas no gelo, lutando para respirar. As orcas só conseguem ficar submersas por alguns minutos, tornando a situação crítica.

"Vi cerca de 13 orcas com as cabeças para fora em um buraco no gelo. Pareciam estar lutando para respirar", disse Tsuchiya, que estimou a presença de três a quatro filhotes entre os animais. Vários deles apresentavam sangramento nas mandíbulas inferiores.

A espessura do gelo impediu a ação da Guarda Costeira, que não conseguiu realizar um resgate imediato. As orcas ficaram à mercê da sorte.

Na manhã de quarta-feira, as autoridades não localizaram mais as baleias, confirmando que elas se libertaram do bloco de gelo.

Embora o gelo na costa leste de Hokkaido esteja diminuindo a cada ano devido ao aumento da temperatura do mar, uma onda de frio iniciada na segunda-feira (5) provocou o aparecimento de mais blocos na região, obstruindo o caminho das orcas.

