Passageiros são feitos reféns em trem na Suíça; agressor foi morto

Na noite desta quinta-feira, um homem armado com faca e machado atacou um trem que fazia a rota entre Yverdon-les-Bains e Sainte-Crox, na Suíça, mantendo passageiros como reféns. De acordo com a polícia local, o agressor foi neutralizado a tiros durante a intervenção policial, e os reféns foram libertados em segurança.

O procurador-geral suíço, Eric Kaltenrieder, revelou em coletiva de imprensa que o agressor era um requerente de asilo de nacionalidade iraniana, com 32 anos. "Nesta fase da investigação, não são conhecidas as motivações do autor", declarou.

No total, 15 pessoas foram feitas reféns, incluindo 14 passageiros e o maquinista do trem. Uma significativa força policial foi mobilizada para o local, e as negociações com a polícia foram iniciadas através do aplicativo WhatsApp por alguns dos reféns.

Conforme informou Kaltenrieder, o agressor foi morto a tiros depois de investir contra um policial com o machado.

Os reféns foram liberados "em segurança" por volta das 22h30 locais (18h30 no horário de Brasília), sem relato de ferimentos.

Leia Também: Pai impede rapto de filho em plena luz do dia em farmácia nos EUA; veja