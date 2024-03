Multidão aguarda corpo de Navalny para funeral em meio a atrasos; veja

Após uma série de obstáculos e atrasos, as cerimónias fúnebres do opositor russo Alexei Navalny, morto em 16 de fevereiro na prisão, finalmente estão em andamento nesta sexta-feira (1º) em Moscou. Dezenas de pessoas se reúnem do lado de fora da igreja da Mãe de Deus, no distrito de Maryino, aguardando a chegada do corpo para o último adeus.

No entanto, a porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, revelou em sua conta na rede social X (antigo Twitter) que o corpo ainda não foi libertado para as cerimônias fúnebres. "Os familiares chegaram ao IML às 10h00, altura em que era suposto receberem o corpo de Alexei. O corpo ainda não foi libertado. O cronograma ainda não mudou, mas pode haver atrasos", escreveu ela.

Na quinta-feira, preparativos para o funeral já estavam em andamento, com cercas de metal sendo instaladas ao redor da igreja, indicando um forte esquema de segurança para o evento. A equipe de Navalny, no entanto, denunciou que as empresas funerárias se recusaram a transportar o corpo da morgue para a igreja, após receberem "contatos de desconhecidos com ameaças para que não levassem o corpo de Alexei para lugar nenhum".

As cerimônias fúnebres estão previstas para iniciar às 14h00 locais (08h00 no horário de Brasília), seguidas do sepultamento no cemitério de Borisovskoye.

