Homem armado mantém reféns em bar na Holanda, diz a polícia

Várias pessoas foram feitas reféns na manhã deste sábado, dia 30 de março, num café na cidade de Ede, no leste da Holanda.

Várias unidades especiais da polícia foram enviadas para o local do incidente, revelou a agência Reuters.

Ao que tudo indica, um homem armado e com explosivos fez reféns no bar local Petticoat, noticiou o jornal nacional de Telegraaf.

A polícia evacuou pelo menos 150 habitações ao redor do local e criou um perímetro de segurança, segundo um comunicado.

Foi ainda pedido à população que se mantivesse afastada da área.

