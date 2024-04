Os hotéis mais mal-assombrados do mundo - teria coragem de se hospedar num deles? - Há quem não consiga dormir quando ouve uma história de fantasma, mas, inexplicavelmente, muita gente gosta de se aventurar na caça às assombrações. Estar na presença de um fantasma é uma verdadeira aventura, sem dúvidas. E existem até hotéis mal-assombrados especializados em receber esse tipo de cliente. Você se hospedaria num lugar desses? Sons sinistros, almas penadas e eventos paranormais estão no catálogo de algumas das hospedagens mais assustadoras do mundo. Na galeria, descubra os hotéis mais mal-assombrados do mundo.

© <p>Shutterstock</p>