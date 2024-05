Javier Milei faz lançamento de livro virar show de rock; veja as imagens

O evento que deveria ser o lançamento oficial de seu novo livro sobre teoria econômica se transformou em um verdadeiro show. O presidente Javier Milei subiu ao palco acompanhado de uma banda de rock e disparou críticas contra a esquerda na noite desta quarta-feira (22) no Luna Park, um famoso espaço de apresentações em Buenos Aires.

No contexto da crise diplomática entre Argentina e Espanha, desencadeada pelas declarações de Milei sobre a primeira-dama espanhola, Begoña Gómez, durante sua recente visita a Madri, o presidente argentino pareceu desinteressado com o episódio que resultou na retirada da embaixadora espanhola em Buenos Aires pelo governo de Pedro Sánchez.

Milei subiu ao palco com quase uma hora de atraso e foi recebido com aplausos em um local quase lotado - com capacidade para aproximadamente 6.000 pessoas. A música principal, característica de Milei, apresentava frases como "eu sou o rei" e "sou o leão", fazendo referência ao animal que utiliza como símbolo pessoal. E ele vociferava contra o que chama de "casta", referindo-se à classe política tradicional.

Durante o evento, Milei entoou a música "Panic Show", que fez parte de sua campanha presidencial e é do grupo La Renga, o qual sempre negou qualquer vínculo com o líder da ultradireita argentina.

Sua equipe garante que os custos deste evento seriam cobertos pelo presidente e por parceiros, não pelo Estado, e que a performance musical foi uma estratégia de marketing - na juventude, Milei, de 53 anos, foi integrante de uma banda de rock chamada Everest. Ele não toca nenhum instrumento e nunca teve aulas de canto.

Ele lançou "Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclássica", uma obra de 376 páginas recém-publicada pela editora Planeta. O primeiro capítulo do livro é um compilado de vários discursos de Milei desde que assumiu o cargo, em dezembro passado.

"Fiz isso [o lançamento do livro com show] porque queria cantar", afirmou o presidente para uma plateia entusiasmada.

