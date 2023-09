Spotify lança a função ideal para festas

O Spotify anunciou uma nova funcionalidade que permitirá que diferentes pessoas combinem seus respectivos gostos musicais para criarem 'playlists' únicas - uma opção ideal para festas chamada de Jam.

Como relatado pelo TechCrunch, a Jam é baseada na mesma tecnologia usada para funcionalidades como a Blend ou a Duo Mix. No entanto, neste caso, a Jam permite que todos os participantes contribuam em tempo real, adicionando músicas à fila de reprodução para serem tocadas em seguida.

Vale ressaltar que a Jam só pode ser criada por membros pagantes do Spotify, mas qualquer pessoa com uma conta no serviço de streaming pode participar. Para começar a usar a Jam, basta pressionar o ícone de uma coluna enquanto uma música está sendo reproduzida e, em seguida, tocar no botão dedicado para iniciar um Jam.

A partir desse ponto, qualquer pessoa pode participar, conectando-se via Bluetooth, usando um código QR ou compartilhando diretamente por meio de redes sociais ou mensagens.

Leia Também: Como usar o NameDrop, uma das grandes novidades do iPhone