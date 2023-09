Como usar o NameDrop, uma das grandes novidades do iPhone

A Apple lançou recentemente uma nova versão do sistema operacional do iPhone, conhecido como iOS 17. Essa atualização já está disponível para as versões mais recentes do seu smartphone.

Entre as diversas novidades introduzidas no iOS 17, destaca-se uma opção que se destaca tanto pela sua utilidade quanto pela facilidade de uso: o NameDrop. Esta funcionalidade permite compartilhar informações de contato de forma rápida e descomplicada.

Para utilizar o NameDrop, basta posicionar dois iPhones próximos, com as partes superiores quase tocando uma na outra. Após essa conexão ser estabelecida, você terá a opção de compartilhar números de telefone, endereços de e-mail ou ambos. Basta pressionar o botão "Compartilhar" e as informações de contato serão enviadas e recebidas instantaneamente.

A Apple compartilhou um vídeo curto no seu canal do YouTube para demonstrar o uso do NameDrop. Você pode assistir ao vídeo acima para ver como funciona essa nova funcionalidade.

Leia Também: Teste mostra que iPhone 15 Pro Max é (surpreendentemente) frágil