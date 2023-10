Foram revelados mais detalhes dos novos Pixel 8 da Google

Uma fuga de informação compartilhada pelo site WinFuture revelou uma série de fotografias dos produtos que a Google deverá anunciar no começo de outubro, a série de celulares Pixel 8 e o Pixel 8 Pro.

A página de Evan Blass na rede social X (ou Twitter) compartilhou as especificações completas dos dois aparelhos que a Google se prepara para lançar no mercado.

O Pixel 8 deverá contar com uma tela de 6,2 polegadas com taxa de atualização até 120Hz, processador Tensor G3, bateria que a Google diz que terá autonomia para 24 horas, uma câmara frontal de 10,5MP e uma câmara traseira com dois sensores: um principal de 50MP e um ultra grande angular de 12MP.

Já o Pixel 8 Pro contará com uma tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização até 120Hz, processador Tensor G3, uma bateria com autonomia de 24 horas, uma câmara frontal de 10,5MP e uma câmara com três sensores: um principal de 50MP, um ultra grande angular de 48MP e uma teleobjetiva de 48MP com zoom óptico 5x.

A par destas informações, Blass também compartilhou uma série de novas imagens do Pixel 8 e do Pixel 8 Pro. Pode vê-las na galeria acima.

© X /@evleaks

