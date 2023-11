Vídeo mostra colisão espetacular entre satélite da e asteroide

Foi em setembro de 2022 que a missão DART da NASA conseguiu fazer colidir um satélite com uma dupla de asteroides, um momento que agora pode ser visto em vídeo graças ao trabalho de um cientista chamado Jacint Roger Pérez.

O responsável por esses vídeos recorreu a um banco de imagens sem tratamento e compilou-os em vídeos com estabilização, que mostram o satélite DART colidindo com um dos asteroides.

Vale lembrar que essa dupla de asteroides era formada por um maior, chamado Didymos, com cerca de 780 metros, e um menor, chamado Dimorphos, com 160 metros. O objetivo da DART era causar uma colisão forte o suficiente para alterar a trajetória do Dimorphos.

O vídeo que você vê acima é resultado de imagens captadas por outro satélite, chamado LICIACube, que acompanhou de perto a missão e conseguiu comprovar o sucesso na alteração da trajetória.

No vídeo, ainda é possível ver grandes filamentos de poeira que se levantaram da superfície do Dimorphos após o impacto do satélite DART. Os cientistas responsáveis pela missão disseram-se surpresos com a escala dessa colisão.

Leia Também: Cientistas na NASA descobrem buraco negro mais antigo (até agora)