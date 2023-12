'Super Mario Odyssey' é eficaz no tratamento da depressão, diz estudo

Um estudo realizado na Alemanha e publicado na revista científica Frontiers of Psychology sugere que jogar videogames pode ter um efeito positivo na saúde mental de pessoas com depressão.

O estudo contou com a participação de 46 pessoas diagnosticadas com depressão, que foram divididas em três grupos: o primeiro grupo jogou o videogame "Super Mario Odyssey" para o Nintendo Switch; o segundo grupo usou um programa de computador de treinamento cognitivo; e o terceiro grupo recebeu tratamento tradicional, como psicoterapia e meditação.

Após seis semanas de tratamento, o grupo que jogou "Super Mario Odyssey" foi o que apresentou a maior redução nos sintomas de depressão, com alguns participantes relatando uma redução de até 50%. Além disso, esse grupo foi o que demonstrou maior vontade de continuar o tratamento.

Apesar de os pesquisadores estarem entusiasmados com esses resultados, eles também notaram que os pacientes que jogaram "Super Mario Odyssey" apresentaram "melhorias mais seletivas" e que não tiveram um "desempenho significativamente melhor" do que os outros dois grupos.

"Ainda assim, essas conclusões mistas sugerem que o treinamento com videogames pode ser uma intervenção viável e acessível financeiramente para pacientes com depressão, que pode ser usada em conjunto com terapia e tratamento habitual", diz o estudo.



Os pesquisadores acreditam que os videogames podem ajudar no tratamento da depressão por várias razões. Em primeiro lugar, eles podem fornecer um senso de propósito e realização, o que pode ajudar a melhorar o humor e a autoestima. Em segundo lugar, os videogames podem ser uma forma de interação social, o que pode ajudar a reduzir o isolamento e a solidão. Em terceiro lugar, os videogames podem ser uma forma de distração, o que pode ajudar a aliviar os pensamentos negativos e o estresse.

Leia Também: Cansado de esperar? Saiba como carregar o iPhone 15 mais rapidamente

Leia Também: Inteligência artificial diagnostica autismo a partir de imagens da retina, sugere estudo