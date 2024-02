Apple Vision Pro chegam hoje às lojas dos EUA; custam cerca de R$ 17 mil

É já esta sexta-feira, 2 de fevereiro, que chegam às lojas do Estados Unidos os óculos Apple Vision Pro. Este é não só o primeiro dispositivo da Apple na área de realidade virtual e aumentada, como também o primeiro novo produto da marca desde 2015, quando lançou o Apple Watch.

Os óculos de realidade virtual e aumentada da empresa norte-americana estavam em pré-venda desde 19 de janeiro e no dia 31 do mesmo mês já tinha vendido cerca de 200 mil unidades, apesar do custo de 3.499 dólares (cerca de R$ 17 mil, na conversão direta)..

Os dispositivos adquiridos antecipadamente começam a ser enviados aos consumidores nesta sexta-feira.

Lembrando que a meta da Apple é vender 500 mil unidades do Vision Pro até ao final de 2024.

A empresa descreveu o dispositivo como "o primeiro computador espacial da Apple" e promete que os óculos vão transformar “a forma como as pessoas trabalham, colaboram, se conectam, revivem memórias e desfrutam de entretenimento”.

Tim Cook, CEO da Apple disse que o Apple Vision Pro "é o dispositivo eletrônico de consumo mais avançado algum dia criado".

