Matteus é o vigésimo líder do reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Matteus Amaral conquistou a vigésima e última prova do líder do BBB 24, segundo Tadeu Schmidt. Brother superou adversários em uma prova de tiro ao alvo enquanto deslizava em uma tirolesa, com 20 metros de altura, nesta terça-feira (9).

Ao longo de 80 metros de extensão, o gaúcho acertou dois alvos de 40 pontos e outro de 30. O resultado foi suficiente para coloca-lo entre os quatro finalistas da edição.

A complexidade da prova foi anunciada por Boninho durante o dia e, de acordo com o diretor, foi a maior dinâmica de todos os tempos.

Pontuação dos participantes

Alane: fez 60 pontos

Isabelle: fez 10 pontos

Matteus: fez 110 pontos

Beatriz: fez 40 pontos

Davi: fez 100 pontos

