'Está resolvido o que a gente viveu', diz Matteus sobre conversa com Deniziane

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gaúcho Matteus, 27, é o atual vice-campeão do BBB 24. O participante conquistou o título, na madrugada desta quarta-feira (17), depois de ser visto por parte do público como um homem gentil e educado.

A fama rendeu prêmios em dinheiro e dois cavalos, dados pelo diretor de novelas Jayme Monjardim, para o brother sarado de pele clara, cabelos lisos e barba espessa.

"Não estou acreditando em tudo que está acontecendo na minha vida. São tantos seguidores no Instagram", contou o estudante de engenharia agrícola durante entrevista. Para o futuro, ele pensa seguir as carreiras de modelo e ator.

"Sempre me imaginei na televisão. Quem sabe? O futuro a Deus pertence", falou Matteus. Mas, antes de disputar a vaga em alguma novela, o gaúcho precisará resolver sua vida amorosa.

Nos últimos seis dias de BBB, o universitário beijou Isabelle e deixou a possibilidade de namoro aberta. "Assumo que o troço está se ajeitando (risos)", contou.

Por hora, Matteus mora no sul do país e Isabelle no norte. "Relacionamento à distância é complicado. Quem não gosta de estar perto de um denguinho, ficar abraçado, fazendo carinho, vivendo momentos juntos? Ainda mais no início", opinou.

Apesar da ressalva, o gaúcho admitiu que ambos se convidaram para conhecer a terra natal um do outro.

Questionado sobre o breve romance com Deniziane dentro do reality, Matteus disse ter sentido culpa depois da eliminação da sister. O brother afirmou, por vezes, que a procuraria depois do BBB.

"Acredito que está resolvido o que a gente viveu. Só que a minha intenção, lá dentro da casa, não era sair, conversar e ficar junto. Minha intenção era conversar e deixar as coisas bem claras, porque eu fiquei com aquele sentimento de ter prejudicado ela", contou em entrevista.

Anny terminou com Matteus durante o reality. Porém, quando foi entrevistada por Ana Maria Braga, afirmou que gostaria de namorá-lo e tinha até conhecido a mãe do gaúcho.

"Estou vendo que ela está chateada, ouvi boatos. Mas a gente tinha parado de ficar, ela fez essa escolha ainda lá dentro", disse o vice-campeão.

Leia Também: Mãe de Matteus preferia que filho não se relacionasse no BBB 24

Leia Também: Davi revela momento em que imaginou que venceria o BBB 24