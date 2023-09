Na fila para tirar foto, homens brigam no alto da Pedra do Telégrafo

Dois homens se envolveram em um confronto físico devido à demora de um deles em tirar a já icônica fotografia na Pedra do Telégrafo, localizada no Rio de Janeiro.

O incidente foi registrado por um outro turista que também aguardava para capturar a tão desejada imagem, que é frequentemente compartilhada no Instagram.

No vídeo, é possível observar um dos indivíduos tentando posar na pedra enquanto uma mulher o fotografa. Em determinado momento, outro homem se coloca à frente. A transição das palavras para a ação é surpreendentemente rápida, chocando quem estava presente. Apesar disso, algumas pessoas tentam separá-los, pois havia o risco de caírem do penhasco, que tem centenas de metros de altura.

O vídeo rapidamente se tornou viral e foi compartilhado por inúmeras contas, acumulando milhões de visualizações.

Lembrando que a Pedra do Telégrafo, localizada no topo do Morro de Guaratiba, no Parque Estadual da Pedra Branca, é famosa por sua ilusão de ótica. Quando fotografada de um ângulo específico, cria a ilusão de que a pessoa está pendurada em um penhasco sobre o vazio, a 354 metros acima do nível do mar. No entanto, a pedra está localizada em um local seguro, a uma curta distância do solo.

Leia Também: Unisa expulsa alunos que ficaram seminus e simularam masturbação