Homem pilota moto aquática em bairro alagado no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi filmado pilotando uma moto aquática em uma via alagada do Rio, depois que a cidade foi atingida por fortes chuvas. O caso ocorreu em Rocha Miranda, na zona norte. A região foi a mais afetada da cidade, segundo o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ele pediu para que as pessoas evitem sair de casa, se possível, para não atrapalhar a ação dos agentes públicos.

Homem levava mulher e criança na garupa e andou em alta velocidade perto de carros e ônibus. Os vídeos viralizaram nas redes sociais.

A reportagem procurou a polícia para saber se cabe algum tipo de penalização nesse caso e se a corporação busca identificar o homem e aguarda retorno.