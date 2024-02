Policial civil de folga salva bebê que se afogou em banheira em GO; vídeo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial civil salvou um bebê de seis meses que se afogou em uma banheira enquanto tomava banho. O caso aconteceu em Uruaçu (GO).

Câmeras de segurança mostraram momento em que os pais do bebê vão para a rua pedir socorro. De folga, o policial Ivan Dias Ferreira, da 18ª Delegacia Regional de Polícia de Uruaçu, voltava da casa da mãe e passou de moto pelo local. O caso aconteceu no dia 25 de janeiro, mas só foi divulgado neste sábado (10) pela Polícia Civil.

Ao ouvir os gritos, Ivan para a motocicleta, joga o capacete no chão e vai em direção à família. Ele pega o bebê das mãos da mãe e começa a fazer a manobra para desobstruir as vias aéreas, que dura pouco menos de um minuto.

"Estava ficando com a boca roxa". A família relatou ao policial que o bebê brincava durante o banho, engoliu água e engasgou. A ideia dos pais era levá-lo ao hospital, mas Ivan acredita que o tempo não seria suficiente. "A criança estava ficando com a boquinha roxa quando a segurei nas mãos. Eu ia conversando com a criança, pedindo para ela voltar enquanto fazia o procedimento. Graças a Deus na segunda ou terceira tentativa ela voltou a respirar", disse ao jornal Opção.

O bebê passa bem. Depois das manobras do policial, ele foi para o colo do pai e enrolado em uma toalha pela mãe.

Leia Também: Homem que fazia xixi na margem de rio é derrubado por outro durante tombo