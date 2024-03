Vídeo: entregador arremessa encomendas por cima de muro e danifica cerca

Um entregador no Piauí foi filmado por câmeras de segurança ao arremessar encomendas por cima de uma cerca elétrica, na Zona Leste de Teresina, o caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (28).

As câmeras de segurança flagraram a ação. Nas imagens, é possível ver o homem arremessando os objetos por cima do muro e um deles atinge a cerca elétrica antes de cair no chão.

A proprietária, Thayse Sousa, contou ao site G1 que as compras foram feitas pela internet e que não havia ninguém para recebê-las porque a loja fechou mais cedo em virtude do feriado da Semana Santa.

“Fui ver o status da compra e estava como entregue, porém, por conta do feriado, a loja funcionou até às 13h e ele não tentou segunda chance de entrega. Já arremessou três pacotes, danificando a cerca elétrica. A vizinha ligou falando que está alarmando”, relatou a empresária.



Veja o vídeo acima!

