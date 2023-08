Juliana Paes e Maria Fernanda Candido negociam papéis no remake de 'Renascer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos poucos, vai se fechando o elenco da nova versão de "Renascer", que a Globo pretende estrear no começo de 2024 na faixa das 21h. Depois de escalar o protagonista José Inocêncio, que será vivido por Humberto Carrão na juventude e por Marcos Palmeira na fase mais madura, outros nomes começam a ser negociados.

As atrizes Juliana Paes e Maria Fernanda Candido, por exemplo, foram convidadas para o remake da trama de Benedito Ruy Barbosa, exibida em 1993. A primeira viveria Jacutinga, a dona de bordel interpretada por Fernanda Montenegro na novela original.

Já Maria Fernanda Candido negocia o papel de Dona Patroa, um dos primeiros destaque da carreira de Eliane Giardini na televisão. Na trama, ela é mulher de Teodoro, um desafeto de José Inocêncio, e sofre com a infidelidade do marido.

As informações são do jornal O Globo, que também afirma que Gabriel Sater e Almir Sater, pai e filho na vida real, vão dividir o personagem Rachid. Enquanto Gabriel interpretará o mascate na primeira fase, o pai vai assumir o papel na segunda.

Xamã, que fez teste para viver Damião, papel de Jackson Antunes na novela original, foi confirmado na trama. Antunes, por sua vez, vai aparecer na pele de Deocleciano, primeiro empregado e braço direito de José Inocêncio. Sophie Charlotte aparecerá no papel de Eliana, vivido por Patrícia Pillar em 1993.

Léa Garcia, que morreu no último dia 15, estava negociando um papel no remake. O papel destinado a ela era o mesmo que pertenceu a Chica Xavier na primeira versão, o de Inácia, a empregada da casa de José Inocêncio.

A grande incógnita, por enquanto, segue sendo a escalação da atriz que vai interpretar Mariana, vivida por Adriana Esteves originalmente. A personagem sofreu forte rejeição do público por ter seduzido pai e filho –ela namorava João Pedro (Marcos Palmeira no original), mas o largou para ficar com José Inocêncio (Antonio Fagundes), o patriarca da família.