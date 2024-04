Viih Tube minimiza confusão com Manu Bahtidão na festa de Lua Di Felice

RIO DE JANEIRO, SP (FOLHAPRESS) - Viih Tube pode ter planejado bem a festa de aniversário de três dias do primeiro ano de vida de Lua Di Felice, mas a influenciadora não contava com um previsto envolvendo uma das atrações de evento. Contratada para encerrar o segundo dia da celebração em um resort de luxo no interior de São Paulo, neste sábado (13), a cantora Manu Bahtidão não se apresentou.

Nas redes sociais, várias pessoas, que estão acompanhando o evento, especularam os motivos da não apresentação da artista. De acordo com o perfil Gossip do Dia, Manu se atrasou e não teria gostado do tom da conversa que teve com Viih Tube e Eliezer. Ela foi embora sem subir ao palco.

Com mais de 32 milhões de seguidores, Viih Tube fez um vídeo para explicar a situação e pedir que as pessoas não ataquem Manu pelo ocorrido. "Ela veio, sim. Acredito que ela deu o máximo possível dela para dar o show. Estou vendo muitas pessoas criticando, mas acho que não é a hora para isso, não quero ninguém xingando ninguém, sabe?", disse.

A ex-BBB contou que ofereceu toda a estrutura para que Manu se apresentasse, que já havia disponibilizado um jatinho para trazê-la até São Paulo, mas além do atraso, a cantora também perdeu o jato. Viih Tube explicou que, apesar de estar chateada com o atraso de mais de 2h30 da cantora, ainda foi oferecido para Manu realizar o show em formato mais curto, mas devido a outro compromisso, ela deixou a festa sem se apresentar.

"Não quero que pensem que foi uma questão da nossa estrutura, porque fizemos de tudo para que ela se sentisse o mais confortável possível e espero que ela tenha se sentido enquanto esteve aqui", disse Viih Tube. "O show dela era o mais esperado, ia encerrar a noite e era muito especial. A música dela é a minha com o Eli, mas não deu e está tudo bem, gente. Acredito que ela se esforçou e aconteceu alguma coisa grave, não sei, e ela não conseguiu chegar a tempo".

Manu Bahtidão também se pronunciou e negou ter recusado subir ao palco."Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo para prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente", afirmou a artista, que disse que irá reembolsar Viih Tube e Eliezer, já que o show não foi realizado.

