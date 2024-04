Aniversário de filha de Viih Tube e Eliezer terá 7 atrações e 3 temas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHPRESS) - Viih Tube, 23, compartilhou no domingo (7) o convite do aniversário de 1 ano de Lua, sua filha com Eliezer, 34.

O evento acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de abril em um resort em São Paulo.

A festa de 3 dias terá um "line up" de "cansar qualquer criança", de acordo com Viih e Eliezer.

Eles revelaram que o evento terá sete atrações. Serão elas: Mundo Bita, Galinha Pintadinha, Bolofofos, Turma do Luccas Neto, Larissa Manoela, Baby Tube e Manu do Batidão.

Durante o final de semana, a festa ainda será dividida em 3 temas:

Chá da Alice no País das Maravilhas. Todos os convidados com penteado de cabelo maluco;

A Floresta Encantada da Lua. Todos fantasiados de seu animal favorito.

Café da Manhã com as Princesas. Todos de pijama.

Nos comentários, os seguidores da influenciadora brincaram. "Farofa da Gkay para crianças", comentou um.

"Se o de 1 ano já é assim, imagina o de 15?", escreveu outro.

