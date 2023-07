Copa do Mundo começa com vitória da anfitriã Nova Zelândia

A Copa do Mundo de Futebol feminino de 2023 teve seu pontapé inicial com um gol solitário de Wilkinson garantindo a vitória da Nova Zelândia sobre a Noruega no jogo de abertura do grupo A. Um público recorde de mais de 42 mil espectadores acompanhou a partida no Eden Park, estabelecendo a maior assistência já registrada em um jogo de futebol feminino no país.

O jogo foi bastante equilibrado na primeira parte, com oportunidades de gol e posse de bola divididas entre as duas equipes. No entanto, aos 48 minutos do segundo tempo, Hanna Wilkinson, atleta do Melbourne City, aproveitou a única grande chance do jogo e marcou o gol que garantiu a vitória da Nova Zelândia.

A equipe norueguesa tentou responder aos 80 minutos, quando Tuva Hansen acertou a trave após um desvio da goleira. Foi a melhor tentativa da turma nórdica. Contudo, aos 89 minutos, a mesma Tuva Hansen acabou cometendo uma falta, ao desviar a bola com a mão, concedendo uma grande penalidade. Percival ficou encarregada da cobrança, mas falhou o pênalti, tentando desviar a bola da goleira, acertando a trave.

Com o resultado, a Nova Zelândia conquista três pontos no grupo A do Mundial, enquanto a Noruega não pontua. As outras duas equipes do grupo, Suíça e Filipinas, se enfrentarão nesta sexta-feira, às dez horas da manhã.

