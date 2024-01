Porsche Macan elétrico fez 3,5 milhões de km antes de chegar às estradas

A Porsche está finalizando o desenvolvimento do novo Macan elétrico, que deve ser lançado em breve. O carro já rodou mais de 3,5 milhões de quilômetros em testes em circuitos e estradas públicas.

Um dos destaques do novo Macan elétrico é que ele será o primeiro veículo da Porsche a ser construído na plataforma Premium Platform Electric (PPE). A PPE é uma plataforma modular que foi desenvolvida em conjunto com a Audi e a Bentley.

"Quando desenvolvemos um novo modelo, sempre buscamos a dinâmica e precisão de condução", afirma Jörg Kerner, vice-presidente de linha de produto do Macan. "Isso é a Porsche. Está em nosso DNA. Mas também é sempre uma questão de eficiência e design", acrescenta.

Kerner diz que um dos desafios do desenvolvimento do novo Macan elétrico foi manter a identidade visual do modelo original, ao mesmo tempo em que se cumprem os requisitos aerodinâmicos necessários para garantir uma alta eficiência e, consequentemente, uma grande autonomia.

Segundo a Porsche, os motores elétricos do novo Macan retiram sua energia de uma bateria de íons de lítio localizada na parte inferior da carroceria. A bateria tem uma capacidade bruta de 100 kWh, dos quais até 95 kWh podem ser utilizados ativamente.

A Porsche ainda não revelou detalhes sobre as especificações técnicas do novo Macan elétrico, como potência, torque e autonomia. No entanto, espera-se que o carro seja capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 5 segundos e tenha uma autonomia de mais de 500 quilômetros.

