Motorista em fuga é resgatado de carro em chamas; veja as imanges

Um motorista que seguia em excesso de velocidade em Virgina Beach, nos Estados Unidos, foi resgatado por policiais após colidir com uma árvore e deixar seu carro em chamas. A data do incidente, cujas imagens foram divulgadas na segunda-feira pelo departamento de polícia local, não foi revelada.

No vídeo, um motorista foi flagrado ultrapassando um carro da polícia a cerca de 230 quilômetros por hora, em uma zona onde o limite era de cerca de 80 quilômetros por hora.

Os policiais acionaram as luzes de emergência, mas o condutor desligou as suas para tentar escapar, segundo a CBS News.

De acordo com a política do departamento, os policiais encerraram a perseguição, desligaram as luzes de emergência e reduziram a velocidade do carro, encontrando o outro automóvel em chamas. O motorista havia batido em uma árvore, o que causou o incêndio no motor do carro.

As autoridades disseram que as portas do veículo estavam trancadas e não havia nenhum ponto de acesso fácil, então um policial e um pedestre tentaram arrombar a janela do lado do motorista.

O policial no local também tentou conter as chamas com um extintor de incêndio. Com a chegada de um segundo policial, as autoridades conseguiram destrancar a porta e resgatar o motorista, que era o único ocupante do carro.

O homem foi levado a um hospital, e seu estado de saúde é desconhecido.

Os bombeiros chegaram ao local pouco depois do resgate e extinguiram as chamas.

