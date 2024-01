Corinthians e Cruzeiro disputam título da Copa São Paulo na Neo Química Arena

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre Corinthians e Cruzeiro, será realizada na Neo Química Arena, informou nesta terça-feira (23) a FPF (Federação Paulista de Futebol).

O jogo será na quinta-feira (25), quando é comemorado o aniversário da cidade de São Paulo, às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e CazéTV.

A venda de ingressos ficará sob responsabilidade do Corinthians e está prevista para começar na tarde desta terça-feira (23) por meio do site www.fieltorcedor.com.br. Ainda não há informações disponíveis sobre o valor das entradas.

A princípio, a expectativa era de que a final ocorreria no estádio do Pacaembu, em obras desde junho de 2021. No último dia 16 de janeiro, contudo, a empresa responsável pela administração informou que o estádio ainda não terá condições de receber a partida.

O último jogo realizado no local foi em 29 de fevereiro de 2020, quando Santos e Palmeiras se enfrentaram pelo Campeonato Paulista. A partida terminou com um empate sem gols.

Com dez conquistas desde o início do torneio voltado para jogadores das categorias de base, em 1969, o clube paulista é o maior campeão da Copinha. A última conquista foi em 2017. Já o Cruzeiro venceu apenas uma vez, em 2007, e vai em busca do bicampeonato.

Para chegar à decisão, o Corinthians bateu o Novorizontino por 3 a 0 na noite desta segunda-feira (22), em uma partida acompanhada por 34.591 torcedores na Neo Química Arena. Já a equipe mineira se credenciou para disputar a final depois de superar o time do Flamengo por 2 a 1.