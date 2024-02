Manchester United: Phillips ignora críticas e se torna herói improvável

No último domingo, o Manchester United dominou o West Ham em uma partida eletrizante, vencendo por 3 a 0. Um dos destaques do jogo foi Kalvin Phillips, que entrou em campo aos 72 minutos e deu um show de bola.

A torcida dos Red Devils não esqueceu a polêmica que o jogador viveu no Manchester City. O técnico Pep Guardiola o afastou do time por estar acima do peso. Ao ver Phillips aquecendo, a torcida começou a cantar: "Phillips, mostra-nos as tuas mamas!".

O jogador sorriu com o inusitado do momento e reagiu com fair-play, mostrando que não se abala com as críticas. Phillips entrou em campo com muita disposição e deu passes precisos, ajudando o Manchester United a garantir a vitória.

A torcida do Manchester United está encantada com o jogador e acredita que ele pode ser um dos pilares do time na próxima temporada. Phillips tem tudo para se tornar um ídolo dos Red Devils.

Leia Também: Último dia de julgamento terá depoimento de Dani Alves e análise de prova