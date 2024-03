Gabigol faz treino completo e Flamengo espera força máxima para semifinal

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gabigol está perto de voltar a jogar no Flamengo. Nesta terça-feira (12), o atacante fez um treino completo com o grupo e pode ser opção para Tite contra o Fluminense, no próximo sábado, às 21h (de Brasília).

Gabi vinha se recuperando de uma lesão muscular. Ele participou parcialmente do treino nesta segunda-feira (11), mas apareceu integralmente nesta terça.

Ayrton Lucas ainda treinou separado, mas deve retornar à normalidade nesta quarta. O lateral sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu e ficou fora da atividade na reapresentação de segunda-feira.

Erick Pulgar ficou somente na academia. O volante sentiu um incômodo também durante o clássico e será reavaliado na quarta-feira para saber se tem condições de treinar ao lado do elenco.

O Flamengo não tem grande preocupação com nenhum dos casos. O controle de carga é feito para evitar que os quadros evoluam.

Envolvido em problema extra-campo, Wesley segue a transição. O lateral teve lesão muscular e tenta ficar disponível para o segundo jogo da semifinal no sábado, mas ainda treinou separado no campo.

O caso de Wesley está sendo conduzido por Marcos Braz. A diretoria acredita que uma punição pode atrapalhar as investigações da suposta agressão e aguarda a resolução para tomar qualquer atitude.

Tite espera ter força máxima para o segundo jogo da semifinal do Estadual. Apenas Gerson, com problema de saúde, é desfalque confirmado. O jogador perderá o Carioca.