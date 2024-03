Hamilton faz homenagem em aniversário de Ayrton Senna: 'Meu herói'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton postou uma homenagem a Ayrton Senna em suas redes sociais. O piloto brasileiro completaria 64 anos, hoje (21), se estivesse vivo.

Hamilton compartilhou fotos de Ayrton Senna em suas redes sociais. "Parabéns, Senna. Meu herói, sempre", escreveu o britânico.

O inglês nunca escondeu sua admiração pelo brasileiro. Hamilton já chegou a afirmar que tem Senna como o seu maior ídolo no mundo do automobilismo.

Ele já vestiu uma jaqueta com o rosto de Senna. O look foi compartilhado por Hamilton antes do GP de São Paulo da Fórmula 1 no ano passado.

Hamilton também se identifica com o Brasil. Apesar de ter conquistado o título da Fórmula 1 em 2008 em solo brasileiro, superando Felipe Massa, o britânico frequentemente diz "se sentir em casa" quando corre em São Paulo.

O inglês é, inclusive, cidadão honorário. Durante a passagem da Fórmula 1 pelo Brasil em 2022, ele recebeu o título durante uma sessão solene na Câmara dos Deputados.