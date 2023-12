Garotas Malvadas? As maiores brigas entre famosas - Quem não tem um amigo que de início não ia com a cara? No mundo artístico, também rola muita antipatia à primeira vista, que depois se transforma em amizade. Tanto que Preta Gil já admitiu uma vez em papo com Giovanna Ewbank que ela e Carolina Dieckmann antes "se odiavam", mas que hoje são "amicíssimas". As funkeiras Lexa e Pocah também já se estranharam, mas felizmente elas fizeram as pazes. Mas você lembra quais foram as maiores tretas do mundo das famosas? Algumas já fizeram as pazes. Outras dizem que tudo não passou de incentivo de rivalidade feminina pelos sites de fofoca. Durante participação em 'Angélica: 50 & Tanto', programa da Globoplay, Anitta revelou que errou com Marina Ruy Barbosa no passado. "Eu fiz umas c-gadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas... E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim. Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns 'berimbolos', porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito", admitiu a cantora. A atriz concordou com a cantora e destacou que todo mundo erra: "Todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram. A gente nunca falou isso publicamente. Mas o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o 'dane-se', o 'deixa para lá'. Mas a Anitta chegou pra mim e falou: 'Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você' ". "Eu assumo os BOs que eu faço", emendou a Poderosa. Aliás, Anitta coleciona algumas tretas com outras famosas. Você lembra? Na galeria, confira as maiores rivalidades entre divas brasileiras e internacionais, clique na galeria!

