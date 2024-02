Os rumores de traição do Príncipe William e o que o Rei Charles tem a ver com isso - O Rei Charles III nomeou recentemente um novo Lord-in-waiting. O detentor do cargo de prestígio deve participar de vários eventos e até representar o monarca em sua ausência. Quem é o dono do título? David Cholmondeley, 7º Marquês de Cholmondeley, um homem com uma longa história de serviços dedicados à Rainha Elizabeth II. Mas, embora esse reconhecimento possa parecer óbvio, a verdade é que a nomeação também chama a atenção por causa de um burburinho sobre um suposto caso amoroso envolvendo a sua esposa e o Príncipe William. Nesta galeria, você conhecerá mais sobre David Cholmondeley, bem como sua conexão com os rumores de affair do Príncipe William com essa outra mulher, apontada como suposta amante e amiga de Kate Middleton.

