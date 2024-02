Taylor Swift leva os pais para discoteca após Super Bowl; veja as imagens

Taylor Swift e Travis Kelce prolongaram a celebração após saírem do Allegiant Stadium, em Las Vegas, onde ocorreu o Super Bowl no domingo. O casal dirigiu-se a uma discoteca, onde muitos comemoravam a vitória dos Kansas City Chiefs, e surpreendentemente, a cantora trouxe seus pais para a festa.

Taylor Swift compartilhou um vídeo no TikTok mostrando a discoteca repleta de pessoas celebrando, seguido pelos seus pais sentados no meio da multidão. Na legenda, ela escreveu: "É uma festa de amigos e família, disseram eles", mostrando Travis Kelce e a atmosfera animada na discoteca. Em um segundo vídeo, acrescentou: "Traz os teus pais, disseram eles", enquanto mostrava Scott e Andrea Swift. A cantora ainda comentou: "Ir acidentalmente a uma discoteca com os teus pais é algo que todos deviam experimentar pelo menos uma vez na vida".

