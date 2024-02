Os traumas horríveis causados pelo estrelato infantil - À medida que as mídias sociais aproximam o público das celebridades, muitos famosos estão optando por manter seus filhos fora dos holofotes. Dado o que estamos aprendendo sobre os efeitos de crescer aos olhos do público, certamente essa parece ser a escolha mais segura. Muitos dos astros e estrelas mirins que surgiram através do Disney Channel e do 'The Mickey Mouse Club' são agora adultos que estão analisando suas experiências do passado e compartilhando as verdades sombrias sobre exploração e abuso. O trabalho infantil é proibido em todo o mundo por boas razões, mas a indústria do entretenimento sempre foi uma exceção controversa. Clique nesta galeria para ler sobre como é realmente ser uma estrela infantil.

