Sorocaba e Biah Rodrigues descobrem sexo dos gêmeos em chá revelação

Em um momento emocionante, o cantor Sorocaba, de 43 anos, e a influencer Biah Rodrigues, de 26, realizaram na última segunda-feira (04) o Chá Revelação para descobrir o sexo dos gêmeos que estão esperando.

O casal, que já é pai de Theo, de 3 anos, e Fernanda, de 2, celebrou a grande novidade com familiares e amigos em um evento encantador no Haras da família no interior de São Paulo.

O momento mágico da revelação aconteceu quando drones no céu soltaram fumaças nas cores azul e rosa, confirmando que os futuros papais serão agraciados com um menino e uma menina.

Biah Rodrigues contou que a ideia do Chá Revelação com drones foi pensada para ser algo diferente e especial, representando o estilo do casal e também a paixão de Sorocaba pelo agronegócio.