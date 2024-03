Ana Hickmann assume namoro com o chef Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann assumiu o romance com o chef Edu Guedes através de uma romântica publicação que fez nesta terça-feira, 12 de março, em sua página do Instagram.

"É sobre termos um novo motivo para sorrir, alguém para dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu na legenda da publicação.

Vale ressaltar que a notícia surge meses após o polêmico divórcio da comunicadora com Alexandre Côrrea, a quem acusou de violência doméstica.

View this post on Instagram A post shared by Ana Hickmann (@ahickmann)

Leia Também: Ana Hickmann volta a negar romance com Edu Guedes, mas diz que ele 'é gatinho'