Rainha Camilla ganha uma boneca barbie em sua homenagem, veja

O Dia Internacional da Mulher celebrou-se na última sexta-feira, dia 8, mas foi apenas nesta terça que a rainha Camilla ofereceu uma festa para celebrar a data no palácio de Buckingham, um evento que teve como convidadas especiais a rainha Mathilde da Bélgica e a duquesa de Gloucester.

Neste evento celebrou-se também o encerramento do festival da fundação 'Women of World', da qual Camilla é presidente, um papel pelo qual a rainha recebeu um presente especial: Uma Barbie, criada em sua homenagem.

O presente deixou Camila encantada, e inclusive fez uma piada sobre os seus 76 anos, ao olhar para a boneca: "Vocês me tirararam 50 anos dos ombros", disse, entre risos.

© Getty Images

Uma particularidade era o fato de a rainha e a boneca usarem exatamente o mesmo visual e o mesmo penteado, que Camilla nunca alterou ao longo dos anos.

Great moment today at Buckingham Palace as Queen Camilla is presented with her own look-alike @Barbie in her role as President of @WOWisGlobal

She joked that it had taken a few years off her!

Note Her Majesty and her doll have identical outfits: @FionaClareLond pic.twitter.com/yjc1TG8WoY