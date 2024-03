Ricky Martin revela que pai o incentivou a assumir a sua sexualidade

Ricky Martin só revelou a sua sexualidade em 2010 graças ao incentivo do pai, Enrique, como o próprio cantor revelou em conversa com Andy Cohen, na SiriusXM.

Ao recordar a vida e carreira antes de se assumir homossexual, o artista, de 52 anos, conta que a sua equipe encorajou-o a esconder a sua sexualidade.

"Será o fim da tua carreira", lembrou ao citar o que ouvia na época. "Não precisa contar ao mundo. Os teus amigos sabem, a tua família sabe... Porque é que precisa falar disso em frente às câmeras?", disseram-lhe também na época.

De acordo com a People, apesar de a equipae "não entender a importância" de se assumir, o pai do artista compreendeu a situação - especialmente depois de Ricky Martin dar as boas-vindas aos filhos gêmeos, Matteo e Valentino, em 2008.

"Ele me perguntou o que é que eu ia fazer, se ia ensinar os meus filhos a mentir", lembrou, acrescentando depois que resolveu essa questão ao assumir publicamente a sua sexualidade.

De recordar que o cantor esteve casado com Jwan Yosef entre 2017 e 2023.

