Misteriosa? A vida surpreendente de Emma Stone!

Misteriosa? Nós revelamos a vida surpreendente de Emma Stone! - Pode não parecer, mas Emma Stone é uma estrela de Hollywood só há 17 anos (parece que ela está nos holofotes há mais tempo, né?). A artista teve uma carreira meteórica e seu talento foi reconhecido com muitos prêmios, entre eles, dois Oscars! Em 2024, a estrela se consagrou entre as maiores atrizes da sua geração com a estatueta de Melhor Atriz por 'Pobres Criaturas'. Por sinal, que tal celebrar a trajetória de sucesso dessa artista versátil, desde suas primeiras aparições no tapete vermelho até a atualidade? Na galeria, você ficará surpreso com o quanto ela conquistou em tão pouco tempo!

