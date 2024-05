Mais uma filha de Brad Pitt abandona o sobrenome do ator

Vivienne Jolie, filha de 15 anos dos atores Brad Pitt e Angelina Jolie, decidiu abandonar o sobrenome do pai, de acordo com a revista americana In Touch. A mudança foi notada nos créditos da peça "The Outsiders", em cartaz na Broadway e protagonizada por Angelina, onde Vivienne foi creditada apenas como "Vivienne Jolie".

A jovem, que estuda teatro, também auxiliou Angelina na produção da peça,-

Vivienne se junta à irmã Shiloh, 17 anos, que também já havia abandonado o sobrenome do pai em seu perfil pessoal e secreto no Instagram, utilizando apenas "Shi Jolie". Zahara Jolie-Pitt, 19 anos, filha adotiva do casal, também já havia optado por usar "Zahara Marley Jolie" em um evento da faculdade.

A decisão de Vivienne gerou especulações sobre o relacionamento com o pai, com fontes da revista In Touch sugerindo que as filhas "não querem ter nada a ver com Brad". Apesar disso, o ator tem se esforçado para reconstruir o vínculo com os filhos após o divórcio de Angelina Jolie em 2016, após 10 anos de casamento.

Juntos, Brad e Angelina são pais de seis filhos: Maddox (22 anos), Pax (20 anos), Zahara (19 anos), Shiloh (17 anos) e os gêmeos Knox e Vivienne (15 anos). Maddox e Pax são filhos adotivos, enquanto Zahara, Shiloh e os gêmeos são biológicos do casal.

