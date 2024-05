Famosos que lutam contra a Esclerose Múltipla e sinais para ficar atento - Quando as celebridades se abrem sobre suas lutas contra várias condições médicas, isso tem um impacto incrível. Por quê? Geralmente, quando uma estrela usa sua fama para compartilhar informações sobre um diagnóstico, isso ajuda a conscientizar o público, além de fazer com que aqueles que sofrem da mesma condição se sintam menos sozinhos. A esclerose múltipla, ou EM, é uma doença neurológica relativamente comum que afeta muitos jovens em todo o mundo. Várias personalidades, como as atrizes Ludmila Dayer, Guta Stresser e Claudia Rodrigues, comentaram como a condição afeta suas vidas. Clique na galeria e saiba mais sobre essa enfermidade que não tem cura e como os famosos convivem com ela.

© <p>TV Globo/Divulgação</p>